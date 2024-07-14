Создатели Dying Light и Dead Island снова хотят видеть всех сотрудников в офисе — нетак...

Создатели Dying Light и Dead Island снова хотят видеть всех сотрудников в офисе — нетакусики в гневеКомпания Techland переводит большую часть своего персонала на работу в студии или на «гибридную» модель, при которой сотрудники работают как удаленно, так и на месте.
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