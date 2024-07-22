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Снятие кандидатуры Байдена с выборов в США стало «чёрным днём» для Зеленского

Снятие кандидатуры Байдена с выборов в США стало «чёрным днём» для Зеленского

Снятие Байдена с президентской гонки станет «черным днем» для Украины и лично Зеленского. Офис президента Украины до последнего надеялся на его победу в предстоящих выборах, что означало дальнейшую поддержку и выделение военной помощи.

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