Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Видео нокаута в бою Перейра – Адесанья

В Нью-Йорке (США) завершился турнир UFC 281, в главном событии которого состоялся поединок за титул в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх