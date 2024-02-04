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Промежуточный итог? Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Промежуточный итог? Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине

Действующий президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден занял лидирующее место в рамках первого этапа голосования за кандидатов на пост главы Белого дома от Демократической партии в штате Южная Каролина.

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