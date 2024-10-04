Мали собралось и дальше закупать российское оружие, оценив ход поставок

Власти Мали рассчитывают и дальше закупать российское оружие, поставка которого уже помогла бороться с террористами и отстаивании целостности страны, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп 4 октяря в интервью РИА Новости.
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