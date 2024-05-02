В Новосибирске заменят по гарантии тротуарную плитку

НОВОСИБИРСК, 2 мая, ФедералПресс. В Новосибирске в Первомайском сквере и на участке на улице Челюскинцев между цирком, Нарымским сквером и Вознесенским кафедральным собором заменят по гарантии тротуарную плитку.
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