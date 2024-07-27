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Царьград

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Подоляка о награде задержанного генерала Булгакова: А за что он её получил?

Подоляка о награде задержанного генерала Булгакова: А за что он её получил?

Блогер Юрий Подоляка в своём телеграм-канале прокомментировал задержание бывшего замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
А за что они их вообще получают? Посмотришь на иного , пустого места на груди нет . Такое впечатление что участник всех великих сражений и герой всех войн . Почему гос. награды превратили в побрякушки. Я знал одного фронтовика который надевал только боевые награды и это вызывает уважение.
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