«Урал» обыграл «КАМАЗ» со счетом 2:0 в 10-м туре Первой лиги

Фото: официальный сайт фк "Камаз" В матче 10-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 «Урал» из Екатеринбурга на домашнем стадионе «Екатеринбург Арена» переиграл «КАМАЗ» из Набережных Челнов со счетом 2:0.
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