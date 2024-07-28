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Ошибки по использованию салфеток из микрофибры

Ошибки по использованию салфеток из микрофибры

Возможно, вы будете удивлены, но в использовании микрофибры также есть некоторые правила, нарушая которые, вы не только ставите под угрозу качество уборки, а также серьезно сокращается срок службы салфеток.

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