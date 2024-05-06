Цена паводка: сколько денег получили пострадавшие в уральских регионах

КУРГАН, 6 мая, ФедералПресс. На совещании по паводковой ситуации президент России Владимир Путин поручил главам регионов, пострадавших от весенних наводнений, проиндексировать размер выплат и не оставлять без внимания людей, потерявших имущество.
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