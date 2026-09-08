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Аура на кончиках пальцев: почему aura-маникюр снова становится главным бьюти-трендом

Аура на кончиках пальцев: почему aura-маникюр снова становится главным бьюти-трендом

Еще недавно главным комплиментом маникюру было слово «аккуратный». Затем наступила эпоха сложного нейл-арта, когда ногти стали площадкой для страз, металлика, миниатюрных рисунков и всевозможных декоративных эффектов.

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