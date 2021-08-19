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Скарлетт Йохансон родила второго ребёнка

Скарлетт Йохансон родила второго ребёнка

Звезда «Мстителей» Скарлетт Йохансон — главный ньюсмейкер последних недель. Сначала она подала в суд на продюсеров «Черной вдовы», затем договорилась с Уэсом Андерсоном о новой картине, а теперь стало известно, что она во второй раз стала мамой.

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