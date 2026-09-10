Patriots wide receiver A.J. Brown believed to have high-ankle sprain

New England Patriots wide receiver A.J. Brown is believed to have sustained a high-ankle sprain during a Week 1 loss to the Seattle Seahawks.
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