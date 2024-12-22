Блейк Лайвли обвинила режиссера Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах

Блейк Лайвли обвинила и режиссера Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах, сообщает Variety. Актриса утверждает, что Балдони пытался организовать против нее клеветническую кампанию, и утверждает, что его поведение нанесло ей и ее семье «серьезный эмоциональный вред».
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