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Мы соседи по планете

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Почему у колонистов Марса не может быть секса с землянами? Ученые описали эволюцию переселенцев

Почему у колонистов Марса не может быть секса с землянами? Ученые описали эволюцию переселенцев

Если марсиане не существуют, то рано или поздно они точно появятся — так считает профессор физики Брайан Кокс (Brian Edward Cox) из Университета Манчестера.

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