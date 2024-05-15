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Политолог Марков: армия России взяла Волчанск, ВСУ утром бежали с линии фронта

Политолог Марков: армия России взяла Волчанск, ВСУ утром бежали с линии фронта

Армия Российской Федерации взяла город Волчанск в Харьковской области, Вооруженные силы Украины утром бежали с линии боевого соприкосновения.

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Алина Белова
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ИП
Игорь Петров
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