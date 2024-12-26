Обострившаяся украинская безысходность

Сергей Донецкий 26 декабря 2024 г. Главное, что стало понятно по факту выступления Владимира Путина на «Итогах года», что от США мы ничего особого не ждём, полагаясь на свои силы, нашим «западным партнёрам» мы уже точно не верим, а с Украиной договариваться можно, но не с кем.