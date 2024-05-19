Заморозки подогрели рынок зерна

Российский агропром вместе с Минсельхозом подсчитывает убытки от майских заморозков. Новый глава Минсельхоза России Оксана Лут на заседании оперштаба с вице-премьером Дмитрием Патрушевым сообщила, что из-за заморозков в России погибли посевы на территории 830 тыс.
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