Заморозки подогрели рынок зерна

Российский агропром вместе с Минсельхозом подсчитывает убытки от майских заморозков. Новый глава Минсельхоза России Оксана Лут на заседании оперштаба с вице-премьером Дмитрием Патрушевым сообщила, что из-за заморозков в России погибли посевы на территории 830 тыс.