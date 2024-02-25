В Архангельске минутой молчание почтили память погибшим бойцам в зоне СВО

24 февраля отмечается день памяти воинов, которые защищая Родину погибли в зоне боевых действий.В столице Поморья в субботу, 24 февраля, состоялась церемония прощания и все присутсвущие возложили цветы к мемориалу “Площадь Памяти”.
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