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В Архангельске минутой молчание почтили память погибшим бойцам в зоне СВО

В Архангельске минутой молчание почтили память погибшим бойцам в зоне СВО

24 февраля отмечается день памяти воинов, которые защищая Родину погибли в зоне боевых действий.В столице Поморья в субботу, 24 февраля, состоялась церемония прощания и все присутсвущие возложили цветы к мемориалу “Площадь Памяти”.

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