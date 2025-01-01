Барнаульский планетарий на каникулах расскажет детям о Куне, Хрумке и Дракоше

Также можно будет посмотреть историю о заблудившейся в космосе Бабе Яге Барнаульский планетарий приглашает жителей и гостей города на различные праздничные новогодние сеансы, которые начнутся 2 января, сообщает мэрия.
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