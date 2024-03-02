Минобороны России: Самолёты ВКС не дают украинской авиации даже взлететь с аэродромов

В настоящее время самолеты Воздушно-космических сил России, в том числе истребители Су-35С, решают задачи на Авдеевском направлении, не позволяя украинской военной авиации даже подняться в воздух с аэродромов.
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