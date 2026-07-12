Глава РФПИ Дмитриев заявил, что Британия стала "падшей империей" из-за мигрантов

Великобритания превратилась в "падшую империю" из-за разразившегося в ней миграционного кризиса. Об этом в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.