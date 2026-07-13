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Забайкалье оказалось между Питером и Новгородом в рейтинге доступности жилья

Забайкалье оказалось между Питером и Новгородом в рейтинге доступности жилья

Забайкалье заняло 45-е место из 85 в рейтинге доступности жилья от РИА Рейтинг. Семье со средним доходом нужно ровно 5 лет, чтобы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров стоимостью 7,3 миллиона рублей.

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