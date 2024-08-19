Роднина обидела обычных граждан без денег: «Зачем жить где-то в Бирюлево?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина спровоцировала новый скандал в рамках социальных сетей своим недавним высказыванием, которым, по всей видимости, напротив хотела высказать восхищение своей необъятной Родине, ведь до этого она утверждала, что обожает Москву.
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