Роднина обидела обычных граждан без денег: «Зачем жить где-то в Бирюлево?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина спровоцировала новый скандал в рамках социальных сетей своим недавним высказыванием, которым, по всей видимости, напротив хотела высказать восхищение своей необъятной Родине, ведь до этого она утверждала, что обожает Москву.