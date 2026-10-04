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Мировое обозрение

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США получат первую с 2021 года партию белорусского калия

США получат первую с 2021 года партию белорусского калия

Главное в тезисах: Первая за четыре года: США в середине октября примут 30 тысяч тонн гранулированного хлористого калия из Белоруссии — первая поставка с 2021 года.

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