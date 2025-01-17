«Хочет оказать воздействие»: что скрывается за угрозами Разина «подкараулить» SHAMAN в аэропорту

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рискует стать фигурантом нового правового спора. На этот раз он направил досудебные претензии участникам одноименного трибьют-шоу, транслировавшегося на днях в эфире одного из федеральных каналов.
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