De Telegraaf: адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды на год. Как сообщает De Telegraaf, представители 32-летнего футболиста могут сделать это путём постоянных апелляций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии