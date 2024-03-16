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De Telegraaf: адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год

De Telegraaf: адвокаты Промеса могут отсрочить экстрадицию игрока в Нидерланды на год

Нападающий «Спартака» Квинси Промес может получить отсрочку от экстрадиции в Нидерланды на год. Как сообщает De Telegraaf, представители 32-летнего футболиста могут сделать это путём постоянных апелляций.

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