# Чернильница Очередная дикая история с довольно неоднозначным финалом происходит на наших с вами глазах и знаете.
Девушку избили в восточном кафе. Адвокат диаспоры уже решает вопрос
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СК
Сергей Косторнов
а что в статье написано .что они вели себя прилично ?
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20 мин.
Людмила Редько
Даже если они вели себя неприлично, то есть масса способов привести человека в норму, а не бить, тем более женщину, которая однозначно слабее. "Герой", что и говорить! Любят восточные человеки толпой на одного или на тех кто послабей!
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12 мин.
Сергей Лепехов
Когда в эти "восточные кафе" за такие вещи просто полетят коктейли Молотова - только тогда и начнёт что-то меняться...
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3 мин.
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