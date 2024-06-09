Почему Президент России так спокоен?

Евгения Баринова

Караганов вёл себя наступательно нагло,(а ведь разговаривал с Президентом страны!) предложения звучали чуть ли не как жёсткие рекомендации, не требующие возражения. Но Владимир Владимирович всё - таки сумел спокойно разъяснить свою позицию.