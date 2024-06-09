Между прочим, в дискуссии на ПМЭФ всё выглядело так, будто ведущий Сергей Караганов уговаривает Верховного прибегнуть к радикальным мерам в отношении запада.
Почему Президент России так спокоен?
Комментарии
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Tatyana Zaytseva
🤙
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15 час.
Евгения Баринова
Караганов вёл себя наступательно нагло,(а ведь разговаривал с Президентом страны!) предложения звучали чуть ли не как жёсткие рекомендации, не требующие возражения. Но Владимир Владимирович всё - таки сумел спокойно разъяснить свою позицию.
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9 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Показывая слабость западу, мы даём им возможность в обстреле нашей территории, июнь месяц покажет реальность этой ситуации
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8 час.
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