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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Почему Президент России так спокоен?

Почему Президент России так спокоен?

Между прочим, в дискуссии на ПМЭФ всё выглядело так, будто ведущий Сергей Караганов уговаривает Верховного прибегнуть к радикальным мерам в отношении запада.

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Комментарии
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Tatyana Zaytseva
🤙
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15 час.
Евгения Баринова
Караганов вёл себя наступательно нагло,(а ведь разговаривал с Президентом страны!) предложения звучали чуть ли не как жёсткие рекомендации, не требующие возражения. Но Владимир Владимирович всё - таки сумел  спокойно разъяснить свою позицию.
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9 час.
ВЧ
Владимир Черноморский
Показывая слабость западу, мы даём им возможность в обстреле нашей территории, июнь месяц покажет реальность этой ситуации
Ответить
8 час.

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