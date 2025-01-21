Главное на «Моторе» – 2024: выбор редакции

Каждый год, подведя все-все итоги, мы предлагаем вам подборку лучших материалов по мнению редакции. В этот раз мы решили немного расширить этот формат и вместо отдельных статей выбрали несколько ключевых серий.
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