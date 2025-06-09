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Царьград

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Модный приговор: Во Франции высмеяли наряд жены Макрона

Модный приговор: Во Франции высмеяли наряд жены Макрона

Во Франции высмеяли наряд жены Макрона. "На случай государственного визита не нашлось ничего более подходящего, чем эти кроссовки, Бриджит?" - поинтересовался французский политик Флориан Филиппо.

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