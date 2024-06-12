Оптимистичные прогнозы по спросу привели к росту цен на нефть Татьяна АрестоваЦены на нефть немного повысились 12 июня на фоне позитивных взглядов на мировой спрос, выраженных Службой энергетической информации США и ОПЕК.
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