Второй дата-центр «Яндекс» за два дня вышел из строя: что известно и сколько их осталось

Проблемы с интернет-сервисами после вчерашней атаки ВСУ на дата-центр «Яндекса» в Сасове могут продолжиться: под удар попала еще одна площадка компании – на этот раз в Калуге.
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