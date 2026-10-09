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Второй дата-центр «Яндекс» за два дня вышел из строя: что известно и сколько их осталось

Второй дата-центр «Яндекс» за два дня вышел из строя: что известно и сколько их осталось

Проблемы с интернет-сервисами после вчерашней атаки ВСУ на дата-центр «Яндекса» в Сасове могут продолжиться: под удар попала еще одна площадка компании – на этот раз в Калуге.

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