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Шеремет заявил, что энергетика Украины проживёт не более двух месяцев

Шеремет заявил, что энергетика Украины проживёт не более двух месяцев

Из-за повреждений энергосистемы на Украине и ударов Вооруженных сил России по инфраструктурным объектам, украинская энергетика не сможет подготовиться к отопительному сезону, заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет («Единая Россия»).

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