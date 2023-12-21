В семи городах Кузбасса пройдут предновогодние сельскохозяйственные ярмарки

Во время торговли предприятия и фермеры представят продукцию собственного производства.В пятницу, 22 декабря, предновогодние продовольственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса - Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске.
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