“Сюрпризы, фейерверки, подарки”, – певица Алсу вспомнила, как у неё начинались отношения с Яном Абрамовым

Певица Алсу раскрыла секрет ухаживаний Яна Абрамова в начале их романа: “Я чувствовала себя как в сказке!” Популярная российская певица Алсу приоткрыла завесу тайны над тем, как развивались ее отношения с бизнесменом Яном Абрамовым в самом начале их романа.