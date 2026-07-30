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Мировые Новости

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«Москвич» расширяет возможности для городских водителей

«Москвич» расширяет возможности для городских водителей

Современные автомобили «Москвич» ориентированы на повседневную эксплуатацию в городе. Компактные размеры, комфортный салон, цифровое оснащение и практичные кузова помогают решать разные задачи — от ежедневных поездок на работу до семейных путешествий и перевозки багажа.

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