«Москвич» расширяет возможности для городских водителей

Современные автомобили «Москвич» ориентированы на повседневную эксплуатацию в городе. Компактные размеры, комфортный салон, цифровое оснащение и практичные кузова помогают решать разные задачи — от ежедневных поездок на работу до семейных путешествий и перевозки багажа.