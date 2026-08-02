Игорь Кобзев призвал прекратить губить Байкал в 2021 году

T

Tigra07

Байкал-Байкалом, а бизнес-бизнесом. Пока шумно и затратно проводятся всякие "ура"-мероприятия, тихо и спокойно захватываются ресурсы. Обычно и там, и там главные действующие лица - одни и те же нелюди.