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Царьград

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Игорь Кобзев призвал прекратить губить Байкал в 2021 году

Игорь Кобзев призвал прекратить губить Байкал в 2021 году

В 1999 году ЮНЕСКО инициировало День Байкала, чтобы привлечь внимание к его охране. Дата праздника варьируется: в Иркутской области это второе воскресенье сентября, а в Бурятии — первое воскресенье августа.

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Комментарии
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T
Tigra07
Байкал-Байкалом, а бизнес-бизнесом. Пока шумно и затратно проводятся всякие &quot;ура&quot;-мероприятия, тихо и спокойно захватываются ресурсы. Обычно и там, и там главные действующие лица - одни и те же нелюди.
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