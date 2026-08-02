Игорь Кобзев призвал прекратить губить Байкал в 2021 году

В 1999 году ЮНЕСКО инициировало День Байкала, чтобы привлечь внимание к его охране. Дата праздника варьируется: в Иркутской области это второе воскресенье сентября, а в Бурятии — первое воскресенье августа.
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