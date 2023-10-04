В НИУ ВШЭ сравнили движения глаз у билингвов во время чтения на двух языках — русском и адыгейском

Статья с результатами работы опубликована в журнале Frontiers in Psychology. Исследование подобного рода — с участием билингвов (носителей двух типов языков, один из которых является малым языком России) — проводилось впервые в рамках межуниверситетского сотрудничества Высшей школы экономики и Адыгейского государственного университета.
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