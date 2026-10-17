Sheriff Country showrunner Matt Lopez takes TVLine inside the (somewhat) unexpected romantic development in Friday's episode - and teases where it's headed.
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