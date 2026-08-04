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Ялта две недели в знойной темноте. Пока без просвета

Ялта две недели в знойной темноте. Пока без просвета

Ялта без электричества почти две недели. В последний раз свет в домах Гурзуфа, Массандры, Никиты, посёлках Восход, Магарач, Ай-Даниль горел во вторник, 21 июля – в ночь на среду в результате атаки были выведены из строя подстанции.

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