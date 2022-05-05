Министр культуры РФ: коллекция Морозовых полностью вернулась в Россию

«Полностью шедевры можно будет увидеть в Москве».Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что все картины, графические работы и скульптуры из коллекции братьев Михаила и Ивана Морозовых, застрявшие ранее в Париже, теперь возвращены в Россию.