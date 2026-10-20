Москва готовится принять иранского лидера Масуда Пезешкиана саммите газового форума, Папа римский Лев XIV обратился к Киеву по поводу эвакуации жителей Алешек, а американский президент Дональд Трамп вновь раскритиковал позицию киевского шута по урегулированию конфликта.
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