В центре Москвы в смертельное ДТП попал блогер Некоглай. За два дня до этого его ограбили

Смертельное ДТП с участием каршерингового автомобиля Kia, грузовика и Porsche, за рулем которого находился популярный блогер Некоглай (Николай Лебедев), произошло в ночь на 6 мая в Москве на пересечении Тверского путепровода и улицы Бутырский Вал.