Глава Крыма оценил риски для водоснабжения полуострова

В Крыму нет угрозы нехватки воды. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов. Как уже сообщал «Новый День», осенью и зимой осадков на полуострове зафиксировано меньше средней многолетней нормы, поэтому сейчас в метровом слое почвы влаги очень мало.