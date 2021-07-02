В Пермском крае проходит слет «ГЕРОИ ДОБРА»

30 июня в Пермском крае открылся Всероссийский слет активной молодежи «ГЕРОИ ДОБРА» для активистов в сфере помощи подросткам в конфликте с законом, окружением и собой.
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