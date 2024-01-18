Без магнитных бурь: график геомагнитных возмущений на последнюю неделю января

Магнитные бури обусловлены солнечной активностью и могут влиять на магнитное поле Земли. Они могут вызывать различные явления, такие как северное сияние и возмущения в работе электроники и коммуникационных систем.
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