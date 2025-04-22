Протоиерей Харитонов: оставшиеся куличи и яйца нельзя просто выбросить

Освященные куличи и яйца нельзя выбрасывать, чтобы не осквернять имени Божьего.Настоятель подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры в Пересвете, протоиерей Константин Харитонов рассказал, как лучше поступить с недоеденными после Пасхи освященными куличами и яйцами.