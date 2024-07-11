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Царьград

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Неизвестные по заданию Украины разбрасывают лупы в полях Кубани, чтобы устроить пожар

Неизвестные по заданию Украины разбрасывают лупы в полях Кубани, чтобы устроить пожар

Только на Ставрополье в июне таким образом было уничтожено 230 га пшеницы.Вредители, завербованные ВСУ, расставляют увеличительные стёкла в полях Краснодарского края.

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