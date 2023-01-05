Кучеров сделал передачу в матче с «Миннесотой». У него 13+41 в 37 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:5). Россиянин набрал 54-е (13+41) очко в сезоне, всего он провел 37 игр.
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